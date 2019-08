Lektine: Können Inhaltsstoffe aus Pflanzen krank machen?

Österreichische Expertin kritisch

Regine Schönlechner hält wenig von der Lektin-Hysterie. "Mir ist bekannt, dass eine Gruppe von, überwiegend amerikanischen, Professoren Lektine als das ultimative Böse bezeichnen", erklärt sie. Das entbehre allerdings jeglicher Grundlage. So gebe es keine anerkannten Studien, die diese Behauptungen stützen würden. "Bücher, wie jenes von Steven Gundry, schüren unglaubliche Ängste in der Bevölkerung", so die Professorin weiter. "Ein Mensch kann auf Lektine so gut wie nicht verzichten, da sie in so ziemlich allen Arten von Getreide und Gemüse vorkommen."