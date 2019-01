Jeder Zweite mit Nahrungsmittelallergie hat eigentlich keine

Nach wie vor gibt es Unklarheiten, wenn es um Allergien gegen Nahrungsmittel geht. Das zeigt eine aktuelle amerikanische Studie, die in der Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlicht wurde. Jeder zweite Erwachsene in den USA, der glaubt eine Nahrungsmittelallergie zu haben, hat in Wirklichkeit keine.

Stattdessen, so schreiben die Autoren, könnten diejenigen, die glauben, sie seien allergisch, Symptome einer Nahrungsmittelunverträglichkeit haben. Bei einer Unverträglichkeit kommt es zwar auch zu Reaktionen und teils ähnlichen Symptomen. Diese sind jedoch weit weniger gefährlich als bei einer echten Allergie.

Unverträglich versus allergisch

Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit betreffen das Verdauungssystem. Es kommt zu Beschwerden, wenn jemand gewisse Nahrungsmittel nicht gut verdauen kann. Dazu zählen etwa Blähungen, Bauschmerzen und Durchfall. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind zwar nicht lebensbedrohlich wie Allergien, aber sie beeinträchtigen die Lebensqualität. Sie können verschiedene Ursachen haben, bei manchen Menschen können sie etwa durch das chronische Reizdarmsyndrom ausgelöst werden. Oder es fehlt ein Enzym, das zum Abbau bestimmter Nahrungsmittel benötigt wird, wie bei Laktoseintoleranz. Betroffenen fehlt das Enzym Laktase, das der Körper zum Abbau von Laktose, einem in Kuhmilch vorhandenen natürlichen Zucker benötigt.