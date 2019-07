Kinderwunsch trotz Krebs: Mediziner fordern Kostenübernahme

Österreichische Reproduktionsmediziner fordern, dass die Krankenkassen bei Krebspatienten die Kosten für eine Kinderwunschbehandlung übernehmen. In einem Brief an das Gesundheitsministerium brachten Bettina Toth, Direktorin der Gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uni-Klinik Innsbruck und ihr Kollege der Meduni Wien, Christian Egarter, ihr Anliegen vor.

"An den Kosten gescheitert"

"Ich habe schon mehrfach erlebt, dass es an den Kosten gescheitert ist und habe das immer sehr bedrückend und furchtbar empfunden", erklärte Toth im APA-Interview. Wenn eine Frau oder ein Mann in jungen Jahren an Krebs erkranke, müssen sich die Patienten die Behandlung selbst bezahlen. Im Fall der Frau gehe es hier vor allem um das Entnehmen und Einfrieren von Eizellen oder Eierstockgewebe, wobei bei der Eizellen-Variante vorher noch eine Hormonbehandlung durchgeführt werden müsse. Bei Männern sei die Situation wesentlich einfacher, da man die Spermien lediglich einfrieren und lagern müsse.