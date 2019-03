Kiffen fürs Kind: Kanadische Mütter propagieren Cannabis-Konsum

Kiffen habe sie zu "einer besseren Mutter" gemacht, sagt Karine Cyr. Sie ist eine von vielen Müttern in Kanada, die offen über ihren Cannabis-Konsum spricht, seit die Droge im Oktober legalisiert wurde. Die zweifache Mutter gründete eine Facebook-Gruppe, um ihre Erfahrungen mit Marihuana zu teilen - und erntet darin viel Zuspruch.

"Hilft mir, ein besserer Mensch zu sein"

"Die Leute haben keine Ahnung", sag Cyr. "Die denken immer noch, wenn wir Cannabis nehmen, sitzen wir nur noch wie Teenager mit der Pizza vorm Fernseher." Mit dieser Vorstellung will sie aufräumen: "Wenn ich Cannabis konsumiere, mache ich die Hausarbeit und spiele mit meinen Kindern. Dann bin ich geduldiger mit ihnen. Es hilft mir, ein besserer Mensch zu sein."

In der Facebook-Gruppe seien "Unternehmerinnen, Psychologinnen, Models und Fotografinnen", sagt die Yogalehrerin Cynthia Petrin, selbst Mitglied. "Mother Mary" nennt sich eine andere Facebook-Gruppe zum Thema; sie hat 5.000 Mitglieder. Gegründet hat sie Jordana Zabitsky aus Montreal.

Die Frau in den 30ern sitzt in ihrem Wohnzimmer, der Geruch von Marihuana liegt in der Luft. Zabitsky wehrt sich gegen die vielen Erwartungen an Mütter. "Ich soll Vollzeit arbeiten, die ganze Zeit bei meinen Kindern sein, ein sauberes Haus haben, meine Rechnungen pünktlich bezahlen und auch noch die Winterreifen rechtzeitig wechseln", sagt sie. "Auf meinen Schultern lastet so viel - aber ich bin auch nur ein Mensch. Cannabis hilft mir, meine täglichen Aufgaben besser zu erfüllen!"