Influenza-Impfstoff bereits knapp: "Keine Nachlieferung möglich"

"Wer sich gegen Influenza impfen lassen will, der muss es jetzt tun. Denn der Großhandel ist bereits leergekauft, auch Nachlieferungen seitens der Pharmafirmen sind nicht mehr möglich. Aber noch gibt es Impfstoff in den Apotheken." Das sagte Mittwoch Gerhard Kobinger, Mitglied des Präsidiums der Österreichischen Apothekerkammer, bei einer Pressekonferenz anlässlich des Österreichischen Impftages (19.1.). "Schließlich ist es zu spät, eine Feuerversicherung abzuschließen, wenn der 'Stadl' bereits brennt."

Bernhard Prager, Generalsekretär des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller, schätzt das Angebot an Influenza-Impfstoff in Österreich heuer "auf rund 600.000 Impfdosen". Davon seien an die 450.000 moderner Vierfachimpfstoff, der gegen zwei Influenza-A- und zwei Influenza-B-Viren schützt. Im Vorjahr standen in Österreich insgesamt rund 550.000 Dosen zur Verfügung, davon war noch der Großteil ein Dreifach-Impfstoff (schützt nur vor einem Influenza-B-Virus) und nur rund 20 Prozent Vierfach-Impfstoff. Und just in der vergangenen Saison war jenes Influenza-B-Virus stark verbreitet, gegen das der Dreifach-Impfstoff des Vorjahres nicht schützte.

Auch Prager bestätigte, dass es keine Möglichkeit der Nachlieferung gibt: "Der Impfstoff ist international bereits knapp, etwa auch in Deutschland."