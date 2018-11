Grippe: Wieso Experten Hoffnung auf eine milde Welle haben

Kann man prognostizieren, wie die Influenza-Epidemie verlaufen wird?

Nicht mit 100-prozentiger Sicherheit. Einen Anhaltspunkt gibt die uns vorausgegangene Grippe-Welle in Australien – allerdings kann der Verlauf auf der Nordhalbkugel anders als im Süden sein. In Australien dominierte heuer das seit 2009 bekannte „Schweinegrippevirus“ A(H1N1)pdm09: „Es führt zu eher milderen Krankheitsverläufen, allerdings waren in Australien sehr viele Kinder von Infektionen betroffen“, sagt Wenisch.