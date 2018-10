Erkältung, Schnupfen: Welche Viren uns jetzt zu schaffen machen

Allerdings: „Die Nachfrage ist heuer stärker“, sagt Bernhard Prager vom Herstellerverband. Auch Ursula Wiedermann-Schmidt, MedUni Wien, sieht heuer ein verstärktes Interesse. Dieses hängt möglicherweise mit dem größeren Angebot an den Vierfach-Impfstoffen zusammen und der Erinnerung an die starke Grippewelle im vergangenen Winter.

In den USA wurde jetzt ein neues Medikament gegen Grippe zugelassen. Wird es auch in Europa erhältlich sein?

Xofluza wurde am 24.10. von der FDA (Food and Drug Administration) in den USA zugelassen. Das Präparat kann laut den Zulassungsstudien die Krankheitsdauer um einen Tag verkürzen und muss nur ein Mal eingenommen werden. Wann es in Europa erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. In einer schriftlichen Stellungnahme von Roche (die Schweizer Firma vermarktet das Mittel) heißt es: „Xofluza ist in den USA und Japan zugelassen. Weltweit laufen Gespräche mit weiteren Gesundheitsbehörden, die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter kommentieren.“