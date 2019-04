Frauen wie Angelina Jolie: Medikament könnte Krebs vorbeugen

In Deutschland gibt es mittlerweile 230 Kliniken in einem Netzwerk, die unter hohen Qualitätsstandards genetische Analysen durchführen und auch niedergelassene Ärzte einbinden wollen. Eine derart breites Angebot fordert Singer auch für Österreich: „Eine qualitätsgesicherte Beratung und Diagnostik muss in weit größerem Maße möglich sein als heute. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass verunsicherte Betroffene vermehrt auf unseriöse private Gentest-Anbieter zurückgreifen.“

Viele wissen nichts

Schon jetzt weiß ein Großteil der Patientinnen mit einer solchen Gen-Mutation nichts über ihr erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Eine genetische Beratung wird empfohlen, wenn es in einer Linie der Familie (mütterliche oder väterliche Seite) u. a. folgende Erkrankungen gab oder gibt: Zwei Brustkrebsfälle vor dem 50. Lebensjahr, drei Erkrankungen vor dem 60. oder einen Brustkrebsfall vor dem 35. Lebensjahr.

Nähere Informationen finden Sie hier: www.brustgenberatung.at