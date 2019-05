Experten warnen: Wenn die Hundeleine zur Gefahr wird

Will man mit dem Hund nach draußen, ist eine Leine unerlässlich. In Österreich herrscht vielerorts – vor allem aber an öffentlichen Orten – Leinenpflicht. Die entsprechende gesetzliche Regelung, die in den verschiedenen Bundesländern bzw. in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich sein kann, dient dem guten Miteinander und soll Zwischenfällen vorbeugen.

Verwendung der Leine lernen

In Großbritannien machen Experten nun auf ein ganz anderes Problem im Zusammenhang mit Leinen aufmerksam: Die British Society for the Surgery of the Hand (BSSH) warnt vor möglichen Verletzungen, die entstehen können, wenn Hundehalter die Leine nicht ordnungsgemäß verwenden.