Diagnose Burn-out: "Ich hatte immer wieder Atemnot"

Die Diagnose Burn-out war für die Karrierefrau ein Schock: „In Management-Seminaren hat man uns erklärt, was wir tun können, damit wir unsere Mitarbeiter davor schützen. In der Pause habe ich mit Kollegen darüber geredet, dass das nur Leute bekommen, die nicht genug Energie haben. Uns würde so etwas nie passieren.“ Auch die Kinder waren irritiert, ihre Power-Mama plötzlich so schwach zu erleben, erinnert sie sich.