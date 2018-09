Burn-out-Pionierin Maslach: Die sechs wichtigsten Risikofaktoren

Sie stieß durch Zufall auf das Thema: In den 70er Jahren führte die Psychologin Christina Maslach Interviews mit Schwestern und Ärzten aus Notaufnahmen, Polizisten und Feuerwehrleuten zum Thema Emotionen. „Dabei berichteten viele über Erschöpfung, ein negatives Arbeitsumfeld, dass sie nicht mehr können und aussteigen wollen. Sie wurden dabei zornig und traurig. Ich suchte in der Literatur nach einer Bezeichnung, fand aber nichts. Bis ich zufällig mit einer Anwältin darüber sprach und diese erzählte, in ihrer Szene nenne man das ,Burn-out‘.“ Maslach war auf Einladung des „Berufsverband Österreichischer PsychologInnen“ in Wien.