Anti-Aging für den Kopf: "Ich laufe für mein Gehirn"

KURIER: Was meinen Sie damit wenn Sie sagen, das Buch „Beweg dich!“ aus Dankbarkeit geschrieben zu haben?

Manuela Macedonia: Das geht zurück auf eine Episode in meiner Zeit als Wissenschaftlerin in Leipzig, am Max-Planck-Institut für Neurowissenschaften. Ich forschte dort mit meinen Kollegen an Fragen zum Thema Gedächtnis. Ich hatte viel Stress, saß zwölf Stunden am Schreibtisch, schlief kurz und schlecht und kam mit der Arbeit trotzdem nicht so recht weiter. Eines Tages stieß ich bei einer Literaturrecherche auf einen sehr interessanten Fachartikel. „Das ist genau das, was ich suchte“, dachte ich mir voller Freude. Ich machte Markierungen mit dem Leuchtstift und Notizen an den Seitenrändern. Doch dann dämmerte mir, dass mir der Text doch irgendwie bekannt vorkam. Ich kramte in einem Papierstapel auf meinem Schreibtisch und fand haargenau denselben Artikel, mit haargenau den gleichen Notizen und Markierungen von mir. Das war ein großer Schock für mich.