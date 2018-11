Alternativmedizin: Passus wird nun fix gestrichen

Osteopathen, aber auch Masseure und Kosmetiker hatten in den vergangenen Wochen heftige Kritik an der geplanten Novelle zum neuen Ärztegesetz geübt. Im ursprünglichen Entwurf hieß es, die Ausübung des ärztlichen Berufes umfasse jede auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen begründete Tätigkeit „einschließlich komplementär- und alternativmedizinischer Heilverfahren“. „Nach dem Ergebnis des Begutachtungsverfahrens wird insbesondere auch aufgrund der Kritik des Obersten Sanitätsrates dieser Punkt der Novelle nicht in die Regierungsvorlage übernommen“, heißt es jetzt aus dem Gesundheitsministerium.