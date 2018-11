Experten fordern Rechtsanspruch auf Palliativversorgung

Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, die vier Palliativstationen und ein Hospiz betreibt, ist die Finanzierung im Hospizbereich besonders prekär. Zudem sei nicht einmal einheitlich geregelt, ob die Einrichtungen der Sterbebegleitung ins Gesundheitswesen oder den Sozialbereich fallen – was einen Unterschied etwa bei Selbstbehalten der Patienten mache.

Die Experten fordern die Regierung nun auf, den Absichten, die sich in der Regierungserklärung finden, Taten folgen zu lassen

Laut Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuz sterben rund 80.000 Menschen pro Jahr. Bei der Palliativversorgung und der Betreuung von Angehörigen kommt den Ehrenamtlichen eine große Bedeutung zu.

3500 Freiwillige leisteten im Vorjahr 400.000 unbezahlte Stunden Arbeit. Für sie brauche es ebenfalls eine Finanzierung. „Um 20 Ehrenamtliche zu koordinieren, braucht es eine halbtägig angestellte Kraft, das kostet 20.000 Euro“, sagt Schöpfer.

Auch Aus- und Weiterbildung von sämtlichem Personal in Pflegeeinrichtungen sowie massive Investitionen in den Kinder- und Jugend-Bereich brauche es, sagen die Experten. So fehlten etwa zwei bis drei Kinderhospize im Land sowie Palliativbetten an jeder Kinder- und Jugendabteilung im Spital. Da 70 Prozent der Menschen in Institutionen wie Pflegeheimen sterben, müssten auch einfache Zugänge zur Patientenverfügung ermöglicht werden, fordert daher Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

