Ganzheitsmedizin: Was sie kann und wem sie hilft

Klassisch ist ihr Einsatz bei akuten oder chronischen Schmerzzuständen des Bewegungsapparates, aber auch bei Beschwerden der Atemwege oder des Verdauungsapparates zum Beispiel wird Osteopathie eingesetzt.

„Der Osteopath arbeitet mit dem besten und kostbarsten Werkzeug des Menschen, mit den Händen“, so Kainz. Wenn er gefragt werde, was ein Osteopath mache, antworte er: „Wir sind Uhrmacher. Wir suchen das Rädchen im Körper, das hängen geblieben ist.“ Viele Patienten würden aber erst dann kommen, wenn sie eine wahre Ärzte-Odyssee hinter sich und die Diagnose „Damit müssen sie jetzt leben“ bekommen haben. Kainz: „Oft fangen wir erst an diesem Punkt zu arbeiten an. Dabei sollten wir viel mehr im präventiven Bereich tätig sein.“ Denn „bei bereits zerstörten Systemen“ könne auch die Osteopathie nur mehr begleitend helfen.