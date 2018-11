Alternativ- und Komplementärmedizin: Nur erlaubt für den Arzt?

Diana Stöckl drückt am Bauch des Patienten herum. Die Osteopathie hat einen speziellen Zugang: „Ich arbeite an Geweben und verändere damit den Spannungszustand, dadurch verändert sich die Durchblutung. In Folge verändert sich auch die Information vom Gewebe ans Zentralnervensystem, das nun andere Kommandos an den Körper senden kann“, sagt Stöckl. Vor allem Schmerzpatienten suchen osteopathische Hilfe auf. „Es kommen aber auch viele Menschen mit Tinnitus, Schwindel oder Problemen mit der Verdauung.“