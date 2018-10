Akupunktur und Aromatherapie: Was bringen alternative Methoden?

Denn das größte Problem in der Alternativmedizin: die mangelnde oder fehlende Ausbildung vieler Anbieter. Durch Erfolge fühlen sich viele bestätigt, sie neigen zu Selbstüberschätzung und erkennen ihre Grenzen nicht, findet Plaue. Bhalla betont ebenso: „Häufig fehlt medizinisches Basiswissen für die Anzeichen von schweren oder chronischen Krankheiten. In vielen Ausbildungen werden weder Indikationen noch Kontraindikationen gelehrt oder es wird zu wenig in die Tiefe gegangen“, betont Bhalla. Ähnlich argumentiert Plaue: „Wichtig ist, den gesamten Überblick zu haben, was im Körper abläuft – auch im Hintergrund. Weiß der Verordner etwa, ob ein Tee, der ‚gut für die Leber‘ sein soll, mit einzunehmenden Medikamenten interagieren kann?“ Manchmal könne schon die Einnahme vermeintlich harmloser Mittel kontraproduktiv sein. „Daher braucht es jemanden mit einer medizinischen Ausbildung, um alles richtig einzuordnen.“

Buchtipp

Ashish Bhalla, Christian F. Wolf, „Böse Heiler – Wie Sie Scharlatane in der Alternativmedizin erkennen“, Verlag

edition a, 20 €.