Äußerst selten: Kind stirbt nach allergischer Reaktion auf Zahnpasta

Nach dem Tod der Elfjährigen verbreiteten sich Meldungen darüber rasant im Internet. Auch eine Crowdfunding-Kampagne zur Deckung der Bestattungskosten wurde mittlerweile ins Leben gerufen.

Äußerst seltener Fall

Eltern, die aufgrund der Medienberichte oder Beiträge in sozialen Netzwerken besorgt sind, kann ein Experte beruhigen. David Stukus, Kinderarzt, Allergieexperte und Professor am Nationwide Children's Hospital, betont im Interview mit CNN, dass derartige Fälle sehr selten seien. "Das ist das erste Mal, dass ich etwas auch nur annähernd Ähnliches gehört habe", sagte Stukus, der seit 13 Jahren Kinder behandelt. "Es gibt Nahrungsmittelproteine in vielen verschiedenen Medikamenten und Waren, die nicht zum Verzehr geeignet sind. Aber im Großen und Ganzen reicht die Menge hier bei weitem nicht aus, um bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen mit Nahrungsmittelallergien eine Reaktion auszulösen."

Keine Gefahr durch herkömmliche Produkte

Die Zahnpasta, die zum allergischen Schock bei dem Kind geführt hatte, sei laut ihrer Mutter zudem kein Produkt aus der Drogerie gewesen, sondern dem Kind vom Zahnarzt verschrieben worden. Stukus ist überzeugt, dass herkömmliche Produkte in Haushalten keine Gefahr darstellen, "wenn Kinder sie schon einmal verwendet und gut vertragen haben".

Dennoch müsse der tragische Todesfall "als Erinnerung daran dienen, dass Nahrungsmittelallergien schwerwiegend sein können und eine klare Kommunikation zwischen medizinischem Personal, eine sorgfältige Untersuchung von Lebensmitteletiketten und die Verfügbarkeit von Adrenalin erfordern".