Wurzelgemüse: Alte Knollen erleben eine Renaissance

Pastinaken, Rüben oder Karotten: Wurzelgemüse spielte in Österreichs Küchen lange Zeit höchstens eine Nebenrolle – galten die Knollen doch über Jahrhunderte als billige Sattmacher. Arme-Leute-Essen eben.

Doch seit sich immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan ernähren und Regionales im Trend liegt, rücken heimische Wurzeln wieder ins Zentrum des Tellers. Manch vergessen geglaubtes Gemüse erfährt eine Renaissance, etwa Haferwurzel oder Pastinake – einst in Europa ein Grundnahrungsmittel, wie es heute die Erdäpfel sind.

Und was macht die Knollen so begehrenswert? Die Ernährungswissenschafterin Angela Mörixbauer kennt das Geheimnis der Boden-Schätze: „Die Pflanzen speichern in ihren Wurzeln die Nährstoffe und sind oft stärkehaltig, was dazu führt, dass der Blutzucker nicht so schnell ansteigt.“ Nicht nur für Diabetiker ein Vorteil. Weiteres Plus: Sie enthalten viele Mineralien und Vitamine (siehe unten).

Eine Kindheitserinnerung ist für Mörixbauer der gebackene Zeller ihrer Oma: „Der war wie ein Cordon-bleu mit Käse und Schinken gefüllt, dazu gab es fette Mayonnaise.“ Ein Diät-Essen ist das nicht: „Man sollte es nicht sehr oft essen, aber an Festtagen ist es erlaubt.“