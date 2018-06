Welt-Gurken-Tag: Warum das Gemüse mehr als nur ein Snack ist

Warum wir die "Cucumis sativus" so lieben, liegt zum Großteil in ihren kulinarischen Vorzügen, die sich an heißen Sommertagen besonders gut nutzen lassen. Die zur Familie der Kürbisgewächse zählende Frucht kommt nämlich auf einen Wassergehalt von 97 Prozent und enthält viele Vitamine und Mineralstoffe - bei hohen Temperaturen deckt die Gurke damit wichtige Nährstoffe ab. Dass 100 Gramm auf gerade einmal zwölf Kilokalorien kommen, macht sie zusätzlich attraktiv.

Abgesehen von diesen inneren Werten punkten die länglichen, grünen Gurken vor allem durch ihren typischen Geschmack und Geruch. Damit verleihen sie gemischten Sommersalaten eine knackige Note oder erfrischen überhaupt als kalte oder geeiste Gurkensuppe.