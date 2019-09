Was Haubenköche ihren Kindern in die Jausenbox packen

Jause ist Männersache

Für Fernsehkoch Andreas Wojta (Andi und Alex) ist es Ehrensache, dass er seinen drei Kindern einen Proviant vorbereitet – auch wenn sie zum Teil schon erwachsen sind. „Ich liebe es, in der Früh, wenn alles noch still ist, in der Küche zu werken.“ Sein Credo: „Das Wichtigste ist Abwechslung. Und es muss natürlich schmecken – darf also nicht zu gesund, aber auch nicht zu süß sein. Denn was habe ich davon, wenn ich abends schon aus der Schultasche rieche, dass sie die gesunde Jause nicht gegessen haben? Außerdem ist es mir lieber, sie essen etwas weniger Gesundes als gar nichts. Einmal in der Woche darf es deshalb die Extrawurst-Semmel mit Gurkerl sein – am nächsten Tag gibt es dann wieder Vollkornbrot mit Butter und Schrinken. Auch ein Striezel mit Honig darf mal sein. Ein Stück Obst fehlt nie.

Sein Zugang: „Ich verbiete nichts, versuche aber klarzumachen, dass Zucker ein Energie-Räuber ist.“ Wenn sie Energie brauchen, sollten sie getrocknete Datteln essen: „Eine wahre Vitaminbombe – und dazu Nüsse.“

Einmal am Tag setzt sich die ganze Familie an den Tisch und isst etwas Warmes. „Diese zwanzig Minuten haben wir für uns, weshalb das Handy vom Tisch verbannt wird. Beim gemeinsamen Essen kommen Themen zur Sprache, über die man zwischen Tür und Angel nicht so redet.“