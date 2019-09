Wie leicht können Eltern eine Bio-Schuljause zusammenstellen?

Doch insgesamt gibt es bei den Supermärkten im Bio-Bereich noch viel zu verbessern: Oft werden nur einzelne Bio-Produkte angeboten, in den Sortimenten fehlen die Auswahlmöglichkeiten. Auch sind Bio-Produkte noch immer nicht überall erhältlich. So ist zum Beispiel Baguette in drei Supermärkten nicht in Bio-Qualität zu finden.

„Nur einzelne Bio-Produkte anzubieten, reicht nicht. Es muss in allen Produktgruppen möglich sein, zwischen mehreren Bio-Produkten zu wählen. Und zwar quer durchs gesamte Sortiment und in allen Supermärkten“, fordert Schachl. Greenpeace fordert darum einen höheren Bio-Anteil – quer durchs Sortiment und in allen Supermärkten.

Um seine Unabhängigkeit zu wahren, nimmt Greenpeace bewusst keine Unterstützung von Firmen an. Unter dem Titel „Nachhaltigkeit im Test“ nimmt der Greenpeace-Marktcheck regelmäßig das Sortiment des österreichischen Einzelhandels unter die Lupe. Greenpeace veröffentlicht regelmäßig ein Ranking der größten Supermarktketten in Österreich.