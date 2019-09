Hände weg von Quetschies: mehr Süßspeise als gesunder Snack

Manche Obstpürees werden mit Vitamin C angereichert: "Eine Anreicherung mit Vitamin C ist aber nicht notwendig, denn Kleinkinder weisen hier normalerweise keinen Mangel auf."

Zu den weiteren Kritikpunkten des VKI zählen die Kosten und das Müllaufkommen: Quetschies sind teuer. Sie kosten etwa doppelt so viel wie ein Gläschen mit Obstbrei und vier- bis fünfmal so viel wie ein Apfel. "Zudem hat man bei frischem Obst die Möglichkeit, unverpackte Artikel zu kaufen. Leere Quetschbeutel hingegen vergrößern in jedem Fall das Plastikmüllaufkommen", so Nina Siegenthaler abschließend.

