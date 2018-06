Bewusst essen: "Wir haben aufgehört, Fertiggerichte zu kaufen"

Als kleine Jause zwischendurch genießt der einjährige Theo mit allen Fingern eine Avocado. „Die enthält alles, was er braucht, und meine Kinder essen zum Glück gerne Gemüse“, erzählt seine Mama Doris Schneider-Schrei. Kein Wunder: In ihrem Garten in einer Siedlung zwischen 13. und 23. Bezirk in Wien wachsen Tomaten, Gurken, Salat und Obst. Kirschen pflückt ihr Mann Lorenz für Theo und seinen Bruder Moritz (4) direkt vom Baum.

Im Haus mit dem dicht bewachsenen Garten hat sie schon als Kind gewohnt, erzählt Doris. „Ich wurde so erzogen, dass ich möglichst nichts kaputt werden lasse. Also kochen wir das, was bald aufgebraucht werden muss. Manchmal ist es den Kindern zu kreativ, aber eigentlich essen sie ordentlich.“ Moritz würde derzeit am liebsten von Schokolade und Würsteln leben, gibt sie zu, „aber das geht wieder vorbei“. Wie sein Papa isst er gerne Fleisch – ein Widerspruch zur Ernährungspyramide. „Wir haben probiert, eine Zeit lang nur einmal pro Woche Fleisch zu essen, aber das hat sich nicht bewährt.“ Zum Testen verzichtete Doris ein Monat auf Zucker – interessant, aber auch nichts für immer.