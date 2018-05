Fingerfood: Das Geschäft mit Früchteriegeln und Quetschis

Ernährung.Das Baby-Snack-Angebot ist umfangreich. Dabei genügen laut Experten frisches Obst und Gemüse. In jedem Jahrzehnt gibt es ganz spezielle Snacks auf dem Kinderspielplatz: Drückte man in den 1980ern den Kleinen Fruchtzwerge und Biskotten in die Hand, griffen Eltern in den 1990ern lieber zum vermeintlich gesunden Reisbrot, in den Nullerjahren kamen dann die Hirsebällchen auf – und jetzt scheint nichts mehr ohne Früchteriegel und Quetschbeutel (auch Quetschis genannt) zu gehen.

Der Markt für Babynahrung und -pflege ist in Deutschland mehr als 1,3 Milliarden Euro schwer: Hersteller setzen im Beikost-Segment auf das boomende Geschäft mit Früchten im Beutel. Quetschis, die auch die Kleinsten selbstständig aussaugen können, scheinen den Geschmack der Millennials zu treffen: Sie vereinfachen das Leben der Jungeltern.

Auch der Wiener Sebastian Haupt möchte mit seinen Geschäftspartnern und dem neugegründeten Unternehmen "Tummy Love" auf dem deutschen und österreichischen Markt mitmischen: "Mit Kochen ist sehr viel Zeit verbunden. Herkömmliche Produkte sind für die neue Generation von Eltern nicht mehr zeitgemäß. Quetschbeutel sind eine schöne Conveniencelösung, unsere sind 100 Prozent recyclebar." Im Unterschied zur Konkurrenz setzt das Start-up auf das Beimischen von Gemüse, damit der viel kritisierte Fruchtzuckeranteil in solchen Produkten von bis zu 15 Prozent unterboten wird.