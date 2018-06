Zwischen Armut und Luxus: Was uns Essen wert ist

Es ist ein idyllisches Bild: Kurz nach der Morgendämmerung führt Stefan Perner seine Kühe aus dem Stall auf die saftig-grüne Weide, wo sie zufrieden grasen. Perner ist ein kleiner Milchbauer mit 18 Kühen im Salzburger Lungau. Sie leben im Sommer auf der Weide und bekommen auch im Winter nur Futter aus der Region. Die Milch, die daraus entsteht, kostet zwei Euro, weit mehr als die billigsten Konkurrenzprodukte in den Supermarktregalen. Trotzdem kann Perner von seiner Milch nicht leben – er bietet auch Urlaub in seiner Idylle an.

Perners Dilemma lässt sich in einem Satz zusammenfassen: „Das Nahrungsmittel hat nie etwas kosten dürfen“, sagt er. „Das ist sehr schade, weil wenn man sich das Wort Lebensmittel sich auf der Zunge zergehen lässt, weiß man, wie wichtig das ist – und es sollte auch einen gewissen Stellenwert haben.“

Die Aussage Perners lässt sich auch in Zahlen gießen: Durchschnittlich werden in Österreich nur noch 11,8 Prozent der Haushaltsausgaben für Lebensmittel aufgewendet – während es in den Fünfzigern noch 45 Prozent waren. Anderes ist wichtiger geworden. „Es ist einfach so, dass Lebensmittel nichts kosten sollen, damit für die Konsumgesellschaft das Geld für andere Sachen frei bleibt, für das Paar Ski oder den Sommerurlaub“, sagt Perner.