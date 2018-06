Armutsgrenze: Alleinerzieherin kauft im Sozialmarkt ein

Ljiljana ist auf dem Land aufgewachsen. Ihre Mutter hatte einen großen Garten, in dem sie Tomaten, Zwiebel, Erdäpfel angebaut hatte. Sogar ein paar Hühner liefen umher. „Das war alles bio, super“, erzählt die 36-Jährige und räumt ein Glas Uncle-Ben’s Fertigsugo in ihren Einkaufswagen. Bio ist heute für die alleinerziehende Mutter nicht mehr drin. An diesem Mittwoch steht sie im Sozialmarkt Neubau des Wiener Hilfswerks in der Neustiftgasse und muss für den aktuellen Tag und den darauffolgenden Feiertag einkaufen.