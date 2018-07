Warum sich Artischocken auch im Marchfeld wohlfühlen

Junge Artischocken: Leicht zu verarbeiten

Am leichtesten sind übrigens die jungen Baby-Artischocken zu verarbeiten. "Sie haben noch kein Heu im Inneren. Gerade das Heu schreckt aber viele ab, Artischocken selbst zu verarbeiten. Dabei ist es gar keine Kunst, es ist nur ein Handgriff." Mit dem jungen Gemüse hat man allerdings noch weniger Arbeit: Man muss sie nur ein wenig putzen. Etwa pur in Olivenöl herausgebraten ergeben sie bereits eine schmackhafte Mahlzeit. "Ebenso kann man sie ohne viel Aufwand in Backteig frittieren." Stephanie Theuringer empfiehlt Baby-Artischocken auch für die rohe Verwendung in Salaten, etwa abgeschmeckt mit frischer Minze.

Rezept: Artischockensalat mit rosa Grapefruits

Zutaten: 12 kleine Artischocken, 2 Grapefruits, 1 Zitrone, Mandeln, Friseesalat, Pecorino

Zubereitung: 1. Die vorbereiteten Artischocken in Salzwasser und Zitronensaft kochen. Abtropfen und abkühlen lassen.

2. Die Grapefruits filetieren und den Saft auffangen. Die Filets und den Saft mit den goldgelb gerösteten Mandeln in eine Schüssel geben.

3. Artischocken halbieren oder vierteln und dazugeben, mit dem Friseesalat vermischen.

4. Mit Dressing nach Geschmack beträufeln. Sehr gut passt ein leichtes Zitronen-Joghurt-Dressing. Etwas Pecorino darüberhobeln und servieren.

Info: Ein Kilogramm kostet 10 Euro, pro Stück zwischen 0,60 und 2,50 Euro (je nach Größe). Ab Hof-Verkauf: Altes Dorf 31, 2281 Raasdorf freitags und samstags 9 bis 18 Uhr, in Wien jeden Samstag am Yppenmarkt (1160 Wien, vor Staud's Pavillon) 9 bis 12 Uhr