Warum heißen Wiener Würstel bei uns Frankfurter?

Die Wiener Küche hat so ihre Eigenheiten, denn die Bundeshauptstadt war immer schon ein kulinarischer Hotspot, in dem die Zugewanderten den Geschmack aus der Heimat im Gepäck hatten. Die Rezepte verleibten sich die Wiener laut Buchautorin Gabi Weiss ein und wurden verfeinert oder es entstanden neue Gerichte. So wie wir sie heute kennen entstand die Wiener Küche im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts.