Darf ich gehen, wenn die Rechnung nicht kommt?

Wer in einem Restaurant konsumiert, schließt einen Vertrag ab. Wie bei allen Verträgen hat der Vertragspartner das Recht, Mängel zu reklamieren. Dabei darf Geschmack nicht mit einem Mangel verwechselt werden: Es kommt nicht darauf an, ob es schmeckt, sondern darauf, ob das Essen oder Getränk objektiv in Ordnung ist. Der Verein für Konusmentenschutz gibt Antworten, welche Rechte der Gast hat.