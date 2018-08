In dieser Greißlerei kommt nichts in die Tüte

Doch warum gerade eine verpackungsfreie Warenhandlung? Parallel zu den ersten Gründungsgedanken kam bei den Schwestern privat das Thema Müll auf. Dabei gab den beiden vor allem das Müllaufkommen im eigenen Haushalt zu denken: "In der Stadt verschwindet der Müll einfach in riesigen Containern und wird abtransportiert. Man macht sich gar keine Gedanken mehr darüber, wie viel Abfall man selbst tagtäglich produziert", beschreibt Stephanie Wanits. Dieses Problem war für die Österreicherinnen Anlass genug, sich selbst an der Nase und gleichzeitig etwas Größeres in Angriff zu nehmen.