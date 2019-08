Top 5 Restaurantwoche: So essen Sie billiger in Hauben-Restaurants

Die Wiener Restaurantwoche feiert heuer das zehnjährige Jubiläum: 75 Lokale, darunter zahlreiche Hauben-Restaurants und einzelne Lokal in Niederösterreich, bieten spezielle Menüs zu Sonderpreisen statt. Ein 2-gängiges-Mittagessen kostet 14,50 Euro, das 3-Gänge-Abendessen kostet 29,50 Euro. In Restaurants mit zwei Hauben gibt es zu Mittag einen Preiszuschlag von 5 Euro und abends in der Höhe von zehn Euro.

Mit dem Mörwald Relais & Châteaux Gourmet Toni M. macht heuer auch ein mit drei Hauben gekröntes Restaurant mit.

5 Tipps vom KURIER - hier empfehlen wir eine Reservierung:

Mörwald Relais & Châteaux Gourmet Toni M. , 3483 Feuersbrunn am Wagram, drei Hauben

, 3483 Feuersbrunn am Wagram, drei Hauben Bründlmayer, 3550 Langenlois , zwei Hauben

, zwei Hauben Grace, 1040 Wien

Der Pfarrwirt, 1190 Wien , eine Haube

, eine Haube Roots , 1050 Wien , eine Haube

"Mit der Wiener Restaurantwoche machen wir die hiesige Spitzengastronomie erlebbar. Wien besitzt im internationalen Vergleich ein außergewöhnlich dichtes Angebot an exzellenten Restaurants, deren Vielfalt und Raffinesse wir in dieser Woche präsentieren wollen", sagt Dominik Holter, Veranstalter der Wiener Restaurantwoche.

Seit der ersten Restaurantwoche im Juli 2009 haben mehr als 300.000 Gäste via Plattform eine Tischreservierung vorgenommen.

Die Tischreservierung läuft ab 13. August unter www.restaurantwoche.wien.