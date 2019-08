Dachterrassen-Bar: Hummerschwänze und Muscheln mit Blick über Wien genießen

Das " Al fresco in the sky"-Package

– Seafood-Buffet auf Eis inklusive frisch-fruchtigen Dips und Saucen

– Austern auf Eis

– Frischgebackenes Brot und Aufstriche

– Sommerliche Salate und frische Vorspeisen als Buffet

– Gemüse und Dips

– Frische Säfte und Smoothies

– Kleine, warme, unkomplizierte Gerichte werden als Pass-Around verteilt

– Bei Schönwetter ein warmes Gericht vom Grill

– Leichtes Dessert Buffet inklusive frischen Früchten am Kamin



Pro Person kostet das Buffet-Angebot 84 Euro.



Info: Rooftop-Bar Aurora, Hotel Andaz Vienna Am Belvedere, Arsenalstraße 10, 1100 Wien, Montag bis Sonntag 14 bis 2 Uhr, Reservierungen für die vier Termine über aurora@andaz.com