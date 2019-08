"Ein tolles Steak": Schelte für CSU-Chef Markus Söder auf Instagram

Hinzu kommen Treibhausgase, vor allem große Mengen Methan aus den Mägen der Wiederkäuer und Lachgas (N2O) aus der Ausbringung von tierischem Dung. Nicht zuletzt sind die sogenannten indirekten Landnutzungsveränderungen von großer globaler Bedeutung. Für Viehfutter werden weltweit riesige Flächen Urwald gerodet. Die dabei freigesetzten Mengen an Treibhausgasen sind von globaler Wirkung.

Mehr als die Hälfte der Emissionen, die die österreichische Landwirtschaft erzeugt, gehen laut Global 2000 auf das Konto der Nutztierhaltung. In Summe erzeugt die Ernährung rund 12,5 Millionen Tonnen CO2 und damit mehr als der Personenverkehr auf Österreichs Straßen (12 Millionen Tonnen CO2). Nicht miteingerechnet ist hier der Import von Fleisch aus anderen Ländern und die Abholzung des Urwalds. Ein 200 Gramm schweres Steak verursacht umgerechnet also 5.340 Gramm CO2-Äquivalent.