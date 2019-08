Grill-Party: So grillen Sie ein ganzes Lamm am Spieß

Woher kommen die Vorbehalte gegenüber Lammfleisch? Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek: "Die Reserviertheit kommt von Erzählungen, dass Lammfleisch böckelt – diese Geschichte stammt aber aus Erfahrungen der Nachkriegsgeneration. Bei mir in der Grillschule sitzt eine Generation, die selbst diesen Geschmack nie erlebt hat. Heutzutage kommen so alte Tiere gar nicht in den Verkauf."