Die wahre Geschichte des Käsefondues

Es ist gemütlich, etwas zu fett und enthält oftmals Alkohol – damit ähnelt das Käsefondue dem Österreicher. Kein Wunder also, dass sich das Käsegericht ungebrochener Beliebtheit erfreut, auch und gerade zu Silvester. Auch heuer werden Umfragen zufolge wieder bis zu zwanzig Prozent am 31. Dezember ihr Weißbrot aufspießen und durch geschmolzenen Käse ziehen, in der Hoffnung, es möge nur ja nicht verlustig gehen. Weltweit gilt das Käsefondue als althergebrachtes Schweizer Nationalgericht. Warum das so ist, das werden wir später noch klären, eines aber vorweg: Das ist nicht die ganze Wahrheit.

"Auf die Idee, den von ihnen hergestellten Käse zu schmelzen und zu essen und damit zu einer warmen Mahlzeit zu kommen, dürften die Senner in den Alpen schon sehr bald nach der Entwicklung der Käseproduktion gekommen sein", erklärt Dominik Flammer, Autor des preisgekrönten Standardwerks "Schweizer Käse". Allerdings handelte es sich dabei um ein Arme-Leute-Essen der Älpler, das keine große Verbreitung fand.