Schwüles Wetter: Wird die Milch bei Gewitter wirklich sauer?

In dieser würden sich auch Bakterien bevorzugt vermehren: Milchsäurebakterien ernähren sich vom Milchzucker, dem wichtigsten Kohlenhydrat in der Milch, und wandeln diesen in Milchsäure um. In sauren Milieus lagern sich Milcheiweißmoleküle: Bei Wärme gerinnt die Milch besonders schnell. Wer also Milchprodukte bei heißem Wetter im Auto liegen lässt, riskiert, dass die Lebensmittel bis zum Abend sauer werden.