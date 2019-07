Auch so kann Tankstellen-Essen aussehen

So wird das Stanitzel in Form gebracht

"Die Wunderwaffel für die genuss-bewussten Snack Gourmets bringt 70 Gramm Köstlichkeit im Feinspitz-Format. Und verbindet damit das Genusserlebnis etablierter Küche mit dem Komfort eines Snacks", so Start-up-Gründer Andreas Rock. Jahrelang tüftelte der ehemalige Red-Bull-Mitarbeiter an einem Gerät, das die gefüllten Stanitzel in 40 Sekunden erhitzt. Einer der ersten Investoren war übrigens Niki Lauda.

Die sowohl pikanten als auch süßen Füllungen werden im Salzburg zubereitet und danach schockgefroren. Hat sich ein Kunde zwischen Kreationen wie beispielsweise Bolognese vom Kalb, Spinat mit Feta und Pinienkernen, Rührei mit Schnittlauch oder Kokosflammerie mit Zitrone und Mandeln entschieden, werden die Waffeln auf Knopfdruck hergestellt.