Omas und Opas gesucht: Vollpension braucht Kellner für Expansion

Romantische Wohn-Accessoires vergangener Tage, nettes Service und guter Kuchen: Das bekannte Generationen-Café in der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk eröffnet einen zweiten Standort. Für das Lokal in der Wiener Innenstadt, das Mitte Oktober eröffnen soll, sucht das Team neue Mitarbeiter.

Die Gründer Hannah Lux, Julia Krenmayr und Moriz Piffl-Percevic wollen für ihr Social Business 25 weitere Omas und Opas aufnehmen, "damit die Mehlspeisen-Zufuhr und menschelndes Generationen-Miteinander für Gäste aus aller Welt gesichert ist". Auf das typische "Oma-Wohnzimmer-Feeling" möchte das Team natürlich auch weiterhin setzen.

In der Vollpension backen seit Juni 2015 Senioren, die in Teilzeit angestellt sind, ihre Lieblingsmehlspeisen nach alten Familienrezepten und servieren sie den Gästen mit Lebensgeschichten. 25

Senioren, durchschnittlich 64 Jahre alt, schupfen den Alltag im Frühstücks-Hotspot in Wien-Wieden. Ohne Reservierung haben Hungrige hier am Wochenende keine Chance.