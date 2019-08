Zeigt her eure Schürzen: Neuer Look für Köche und Kellner

Die Salzburger Schneiderin Katharina Schattauer ("handmade by cut") passte für Kilga die neue Arbeitskleidung aus Bio-Stoffen an die grafischen Elemente des Interieurs an: "Die Damen im Service haben sich übrigens gegen Schürzen entschieden, hier wollten wir mit einem T-Shirt klassisch modern aussehen. Die Schürzen für das Küchenpersonal sind jetzt funktional und lassen sich an die Körpergröße anpassen: Die zarten Träger können als Kreuz- oder als Schulterschnitt getragen werden. Viele Mitarbeiter wollten im Nacken entlastet werden."