Es war eine der wichtigsten Neueröffnungen des Jahres 2016 – der deutsche Sternekoch Juan Amador war der Liebe wegen nach Wien gezogen und eröffnete einen Gourmet-Tempel. Dabei ist der Nobel-Bezirk Döbling aus kulinarischer Sicht ein hartes Pflaster, erst vor wenigen Monaten gaben die Betreiber vom Melrose in Grinzing auf. Dass Amador und sein Küchenchef Sören Herzig mit ihrem Amadors Wirtshaus & Greißlerei die Restaurantkritiker begeisterte, untermauerte die Bewertung im Gault&Millau 2017: Vom Stand weg erkochte sich das Team drei Hauben.

In einem Interview mit Gastro.News gab Amador jetzt bekannt, in zwei bis drei Wochen eine neue Dependance in der Innenstadt eröffnen zu wollen. Details wollte er noch nicht preisgeben, nur so viel: "Wir planen gerade ein neues, interessantes Objekt im ersten Bezirk. Eine Art Restaurant, Club."

Auch international wolle man mitmischen und plane "ein paar spannende Objekte im Ausland: Shanghai, Deutschland, Schweiz, da kommt noch Einiges. Auch ein Hotel-Restaurant in Lissabon ist in Planung". "Es wird nicht langweilig", meint Sören Herzig.