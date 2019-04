McDonald's steigt ins Geschäft mit veganen Produkten ein

In Österreich und der Schweiz wird das Vegan-Angebot vorerst nicht auf der Karte stehen. In Österreich bietet McDonald's derzeit einen vegetarischen Burger und einen Wrap ohne Fleisch an.

Große Kette unter Zugzwang

Der deutsche Vegetarierbund ProVeg macht seit langem Druck auf die großen Ketten, mehr vegetarische und vegane Speisen anzubieten. In einem "Veggie-Ranking" des Verbands 2016 landete Vapiano auf Platz eins vor Subway. Teurere Burgerketten bieten schon länger vegane Burger, am unteren Ende der Preisskala jedoch ist dies bis jetzt nicht Standard. In vielen Schnellimbissen beschränkt sich das vegetarische Angebot im Wesentlichen auf Pommes.

Kürzlich hat allerdings Burger King einen Veggie-Whopper mit Fleischgeschmack vorgestellt. Auch in Österreich wird es die pflanzliche Version geben.