Manner und Ottakringer brauen ein Waffel-Bier

Harmonische Klänge von Schokolade, dunklem Malz, Haselnuss und einem Hauch von Vanille kombiniert mit kräftigen Stout-Aromen – das verspricht die Brauerei Brauwerk beim Genuss des neuen Bieres.

In Kooperation mit Manner bringt der Ottakringer-Ableger ein Manner-Bier mit dem Namen "Schnittenfahrt" auf den Markt: Für das Saisonbier mischte der Braumeister Manner-Waffelbrösel in die Maschine, dadurch erhält das Bier seinen charakteristischen Geschmack.

Die "Schnittenfahrt" soll zu kräftigen Wildgerichten, Eintöpfen und Weihnachtskeksen harmonieren.

Das Spezialbier ist u.a. im Brauwerk-, Ottakringer- oder Manner-Shop sowie im Ludwig&Adele am Markt, Brickmakers oder bei Spar Gourmet in Wien bzw. in ausgewählten Merkur-Märkten im Großraum Wien erhältlich.