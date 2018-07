Kulinarisches Halbfinale: Was Frankreich und Belgien eint

Mit dieser Halbfinale-Paarung sind zwei echte Feinschmecker-Nationen am Feld, die eine ist gar zum Teil von der anderen beeinflusst: Die französische Küche gilt weltweit als der Inbegriff von Küchenkultur und keine andere hat so viele andere europäische Traditionen beeinflusst. Man denke nur an Saucen-Klassiker wie Bechamel, Sauce Bearnaise oder Sauce Hollandaise. Belgien ist bekannt für Schokolade, hunderte Biersorten – und moules (Muscheln).

Und was macht genau den Unterschied aus? Die feinen Unterschiede lassen sich vielleicht anhand der Pommes frites erklären. In Belgien werden sie dicker geschnitten und zu praktisch allen Hauptspeisen gereicht. Dass sie klassischerweise zwei Mal frittiert werden, versteht sich fast von selbst.

Trotz vieler Einflüsse der französischen Küche hat sich über die Jahrhunderte eine einzigartige Küchentradition entwickelt. Die Regionen Flandern, Wallonie und Brüssel haben ebenfalls ihren Anteil. Aus Flandern kommt etwa die Waterzooi, die zwar „Wassersuppe“ heißt, aber eher ein deftiger Gemüseeintopf mit Erdäpfeln ist. Eine Kostprobe wert ist Carbonade flamande/Vlaams stoofvlees, ein Rindfleischeintopf mit Zwiebeln, in dem auch Bier verkocht wird.

Rezept: Miesmuscheln in Weißwein und Obers

Zutaten

2 kg Miesmuscheln

1 große Zwiebel

5 Knoblauchzehen

2 Karotten

1 Stück Lauch

1 Stange Staudensellerie

2 EL Butter

1 Lorbeerblatt

1 getrocknete Chilischote

0,7 l trockener Weißwein

300 g Crème fraîche.

Zubereitung

Muscheln unter fließendem Wasser säubern, geöffnete Muschel wegwerfen.

Zwiebel und Knoblauch klein hacken. Karotten, Lauch und Sellerie klein schneiden.

Butter in einem großen Topf erhitzen, Gemüse andünsten, Lorbeerblatt zerbröseln und samt der Chilischote mit andünsten. Weißwein zugießen und aufkochen lassen.

Die Muscheln in den Topf geben und zugedeckt etwa 15 Minuten kochen lassen. Die Muschelschalen haben sich durch das Kochen geöffnet. Muscheln, die noch geschlossen sind, wegwerfen.

Die Muscheln auf tiefe Teller verteilen. In den Sud die Crème fraîche einrühren, noch einmal erwärmen und über die Muscheln gießen.

aus: www.sarahwiener.de