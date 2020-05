Salade nicoise

Die Bohnen putzen und blanchieren. Die Eier hart kochen (kernweich, also 9 Minuten!), in kaltes Wasser legen, schälen, auskühlen lassen und vierteln. Die Gurke schälen und in dünne Scheiben schneiden, die Tomaten vierteln, entkernen, leicht salzen und beiseitestellen. Die roten Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden, die grüne Paprikaschote halbieren, entkernen und in Streifen schneiden.

Für das Dressing Knoblauch und Basilikum fein hacken und mit den restlichen Zutaten vermengen. Nun den Salat waschen, schneiden, trocknen und marinieren. Die Tomaten abtropfen und leicht nachsalzen. Den Thunfisch abseihen. Auf dem angerichteten marinierten Blattsalat Bohnen, Tomaten, Paprika, Eier, Oliven, Artischocken, Thunfisch, Sardellenfilets und Zwiebelringe verteilen und den Salat mit Baguette sowie etwas Olivenöl extra dazu servieren.