Die Zukunft des Essens: Das sind die neuen Food-Trends

Jetzt also der „Donug“: Ein großer Chicken-Nugget in Bagels-Form, paniert mit Cornflakes und frittiert. Auch wenn er derzeit nur im australischen Melbourne erhältlich ist, wird er Dank sozialer Medien immer bekannter – ein neuer Fastfood-Trend ist geboren (mehr dazu hier).Für Trend-Forscherin Hanni Rützler reiht sich der Donug in die Kategorie Trendphänomen. „Solche Phänomene kommen und gehen. Man muss schauen, was dahintersteckt.“ Das tut sie aktuell im neuen „Foodreport 2019“ des Zukunftsinstituts.

Mit wechselnden Trends werden wir spätestens seit der Jahrtausendwende überflutet, ausgehend vom anglo-amerikanischen Raum. Rützler sieht das als Phänomen von Wohlstandsgesellschaften. „Trends gedeihen erst in gesättigten Märkten, in denen nicht der Mangel bestimmend ist, sondern der Überfluss Suchbewegungen auslöst.“ Sei es nach Orientierung im unübersichtlichen Angebot oder als Problemlösung.

Wenn es um Essen und Trinken geht, sind Medien, Food-Blogger, aber auch Konsumenten schnell mit dem Wörtchen „Trend“ zur Stelle.

Länger dauernde Prozesse

Ein falscher Zugang, findet Rützler. „Trends sind immer Prozesse, die sieben bis 15 Jahre dauern und keine kurzen Phänomene.“ Der Blick auf bestimmte Lebensmittel und Produkte verneble die Sicht auf grundlegende Veränderungen, die letztlich alle betreffen. „Trends spiegeln Wandel wieder und sind Ausdruck von Wünschen.“

Das bedingt, dass der Food-Sektor dynamisch und permanent in Bewegung ist. „Food-Trends sind nicht statitisch, viele sind nach wie vor lebendig und entwickeln sich weiter oder differenzieren sich aus.“ Und manchmal überholt die Praxis Theorie und Trendforschung. Bestes Beispiel dafür ist der Wechsel von Fleisch zu Gemüse. „Da haben wir uns alle verschätzt, der Wandel ging schneller als gedacht.“

Trend 1: Plant Based Food - mehr als nur Gemüse

Wer an tierfreie Nahrung denkt, hat unweigerlich Gemüse oder Obst im Kopf. Doch das Feld ist viel größer und aus dieser Weiterentwicklung hat sich der Begriff Plant Based Food entwickelt. „Er steht um die gesamte Vielfalt – unter pflanzenbasierter Nahrung versteht man auch Nüsse, Samen und Algen.