Jetzt ist Mangold-Zeit: 5 schnelle Rezepte

Er ist genügsam und wächst ab dem Frühjahr bis in den Herbst hinein: Mangold hat in den vergangenen Jahren in vielen Gärten Einzug gehalten. Durch seinen erdig-intensiven Geschmack mit süßlichen Noten unterscheidet er sich aber etwas von seinem Bruder, dem Spinat. Ideal: Auch die Stiele können verspeist werden, sollten aber getrennt von den zarteren Blättern zubereitet werden. In der Praxis gibt man die Blätter einfach etwas später in die Pfanne.

Doch wie kann man Mangold in der Küche verwenden, wenn die tiefgrünen Blätter mit den farbigen Stielen so wie derzeit in die Höhe schießen? Wir haben einige schnelle Rezeptideen gesammelt.

1. Gedünsteter Mangold