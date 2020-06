Dinner for One: Steak mit Mangold

Steak mit grob gemahlenem Pfeffer bestreuen. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, das Fleisch darin beidseitig je zirka 3 Minuten braten. Inzwischen Mangold waschen, die Blätter in breite Streifen, die Stiele in 1-2 cm breite Stücke schneiden. Zwiebel putzen und in Ringe schneiden. Ingwer schälen und in sehr dünne Streifen schneiden. Fleisch herausheben und zwischen zwei Tellern rasten lassen. Jungzwiebel und Mangoldstiele im Bratenrückstand anschwitzen, Mangoldblätter und Ingwer unterrühren, salzen, pfeffern, 2 Minuten dünsten lassen. Sojasprossen dazugeben, nach 1 Minute vom Feuer nehmen, mit Zitronensaft und Olivenöl abschmecken. Mit dem Fleisch anrichten. 150 g Rindslungenbraten

1 Hand voll junger Mangoldblätter

1 Handvoll Sojasprossen

1 Jungzwiebel

Pfeffer, Salz

1 Zitrone

Olivenöl

frischer Ingwer