Wenn Sie gern gut essen, sollten Sie hier auf Ski-Urlaub gehen

Eingebettet in die alpine Kulisse des Paznaun können Gourmets in ihrem Ski-Urlaub zahlreiche kulinarische Entdeckungstouren einplanen. Der soeben erschienenen Gourmetführer A la Carte 2020 listet unter den Top 10-Restaurants gleich fünf in Ischgl.

Der Ischgler Star-Koch Benjamin Parth konnte seine Wertung erneut verbessern: Mit seinem Gourmetrestaurant Stüva konnte er 97 Punkte und damit 5 Sterne erzielen.