Frauenfeindlichkeit: Deutscher Promi-Barkeeper gibt Preis zurück

Unter dem Hashtag #womenbehindthebarafter3 setzen zahlreiche Barkeeper und Barkeeperinnen auf der Welt ein Zeichen.

Schumann zieht wegen dieser anhaltenden Diskussionen jetzt Konsequenzen und gibt seinen internationalen Preis zurück. Dabei handelt es sich um einen Sonderpreis der The World’s 50 Best Bars, die auch seine Bar Schumann’s am Münchner Hofgarten als einzige deutsche Bar in der Liste der Besten führt.

Der Münchner schreibt auf Facebook: "Im Hinblick auf die Kontroverse um meine Person und die Verleihung des The World´s 50 Best Bars – Industry Icon Award 2019, gebe ich hiermit den Preis zurück. Ich will ihn nicht mehr."